الإسكان تعلن فتح باب التسجيل غداً لحجز شقق دار مصر .. تعرف على المدن وطريقة الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة رسمية اليوم السبت عن فتح باب التسجيل انطلاقاً من يوم غداً الأحد، من أجل الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر إضافة إلى شقق سكن مصر على مستوى العديد من محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى بيان رسمي اليوم السبت أنه بداية من يوم غداً الأحد، سوف يتم فتح باب التسجيل إلكترونياً أمام كافة المواطنين من أجل حجز 1061 شقة في مشروع دار مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الشقق متوفرة بالدور الأرضي إضافة إلى الدور الأخير، كما تتواجد على مستوى 5 مدن جديدة تتمثل في كلاً من: مدينة السادات / مدينة 15 مايو / مدينة بدر / مدينة العاشر من رمضان / مدينة برج العرب الجديدة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار في البيان على أن يوم غداً الأحد أيضاً سوف يشهد فتح باب التسجيل الإلكتروني من أجل حجز 2662 شقة في مشروع سكن مصر، والتي تتوفر في الدور الأرضي إضافة إلى الدور الأخير.

وأضاف أيضاً أن هذه الشقق تتواجد في 8 مدن جديدة تتمثل في كلاً من: مدينة العبور / مدينة القاهرة الجديدة / مدينة 6 أكتوبر الجديدة / مدينة المنصورة الجديدة / مدينة ناصر المتواجدة في غرب محافظة أسيوط / مدينة بدر / مدينة غرب قنا / مدينة المنيا الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار في البيان على أن مقدمة حجز أي شقة من جميع هذه الشقق السابقة يتمثل في مبلغ 50 ألف فقط لا غير، وهو المبلغ الذي يؤكد على جدية الحجز بالنسبة لأي مواطن على أن يتم التخصيص بناءً على أسبقية الحجز عبر التسجيل الإلكتروني.

وشدد أيضاً على أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفر لجميع المواطنين أنظمة تقسيط ميسرة ومريحة، فيما يحصل أصحاب السداد الفوري على خصم من طرف الوزارة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل شيء متعلق بمساحات وأسعار هذه الشقق إضافة إلى الإجراءات اللازمة من أجل الحجز متوفر عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق حتى يتعرف المواطن بسهولة على كافة التفاصيل.

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