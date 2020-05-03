تتجاوز الـ40 درجة ببعض المناطق.. الأرصاد تحذر من حرارة فوق المعدل الطبيعي خلال 72 ساعة

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن حالة الطقس ستكون لطيفة على مدار اليومين المقبلين، وأنه رغم ارتفاع الحرارة يوجد نسمات من الهواء تقلل الإحساس بها.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، إن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة، شديد الحرارة على الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

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وتابع: شاهين “تتجاوز درجات الحرارة على جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ 38 درجة عى شمال الصعيد، والقاهرة تتراوح بين 31 إلى 33 وستكون على هذا المعدل خلال الـ72 ساعة المقبلة”.

وأشار إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن طاهرة الشبورة المائية ستكون الأكثر تأثيرا خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها ستعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وتبدأ في التلاشي عند العاشرة صباحا ومع سطوع أشعة الشمس.

وحذر من تخفيف الملابس خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتجاوز الـ10 درجات، لافتًا إلى أن نوعية الملابس في الليل لابد أن تختلف عن الملابس وقت الظهيرة.