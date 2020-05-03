مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية تعزل 30 طبيبًا وممرضًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي في الشرقية، عزل 30 طبيبًا وفنيًا وممرضًا وجميعهم مخالطين لمصابين بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد -19”.
وقال مدير مستشفى الأحرار التعليمي، إن حالات الإصابة لم تحدث في المستشفى وإنما في الخارج، مؤكدًا عدم تسجيل المستشفى أي حالات مصابة بمرض كوفيد -19 داخلها، ولكن الإصابات جاءت من مخالطة أحد الأطباء من فريق المستشفى لحالة مصابة بفيروس كورونا من خارج مقر المستشفى.
وأكد العراقي، أنه جرى العزل، ولم يتبين أو تسجل أي مؤشرات تخص المعزولين من شأنها لالتأكي بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تعافي باقي فريق المستشفى غير الأطباء المصابين الثلاثة وهم: “الدكتور عبد الرحمن الشافعي، رئيس قسم العناية بالمستشفى، والدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة”.
وفي مقتبل شهر مايو الجاري كان قد أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عزل نحو 1000 مواطن بالإضافة إلى فرض حجرٍ منزلي على المواطنين، وذلك بسبب مخالطتهم لنحو 83 مواطنا مصابين بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد – 19″، مع توفير جميع احتياجاتهم من سلعٍ غذائية ومواد تطهير طوال فترة الحجر.