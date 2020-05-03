16 عملية نوعية في سيناء.. القوات المسلحة تصدر بيانا عاجلا بشأن ملاحقة الإرهابيين

أصدرت القوات المسلحة بيانا عاجلا، اليوم، بشأن استكمال الأعمال البطولية للقوات المسلحة والشرطة، ونجاحات متتالية في دحر الإرهابيين في سيناء، إضافة إلى القضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة أن العمليات أسفرت، خلال الفترة الماضية، عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 تكفيريا عُثر، بحوزتهم عددا من الأسلحة والأحزمة الناسفة المعدة للتفجير في شمال ووسط سيناء.

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وأوضحت القوات المسلحة أن القوات الجوية دمرت 228 مخبأ وملجأ، يستخدمها الإرهابيون، و116 عربة دفع رباعي منها “34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي”.

واكتشفت القوات المسلحة وفجرت 630 عبوة ناسفة، زرعها الإرهابيون على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتدمير 8 فتحات أنفاق، كما دمرت 56 سيارة، و226 دراجة نارية دون لوحات معدنية يستخدمها الإرهابيون.

وألقت القوات المسلحة القبض على 266 عنصرا إجراميا والمطلوبين جنائيا، مؤكدة أنه نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف، و8 جنود، في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.