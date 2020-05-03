باستثناء الأنابيب والسكة الحديد.. البرلمان يناقش فرض 5 جنيهات على ضريبة الدمغة النوعية

يناقش مجلس النواب مشروع قانون أرسلته الحكومة ينص على تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص مشروع القانون في النادة الأولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى في المادة الأولى في القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:

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– البند 9 المختص بالمحررات والأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، بفرض 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية التي تخضع لضريبة الدمغة النوعية، والتي ضريبة الدمغة عليها تكون من فئة الـ5 قروش فأكثر، على أن تعفى من قيمة الرسم إسطوانات البوتاجاز وكذلك تذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.

كما بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة، اليوم الأجد، من أجل تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي ينص على فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى منهم “على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:

– البند 12 ينص على الشراء من الأسواق الحرة، بواقع فرض 1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، مع إعفاء أعضاء السلكين القنصلي والدبلوماسي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول الصادرة من وزارة الخارجية من هذا الرسم، على أن تلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

كما أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمختصة بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وتناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

ومشروع القانون ينص في المادة الأولى به “على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:

– البند 10 ينص على استخراج صور المحررات، بواقع 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية التي يجرى استخراجها من مصلحة الشهر العقاري.