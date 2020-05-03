عاجل .. تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مصر ووفاة 14 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الإعلان عن أعداد المصابين الجديدة إضافة إلى أعداد الوفيات وأيضاً أعداد المتعافين الذين اكتمل شفائهم بنجاح وعادوا إلى بيوتهم بسلام.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر قد وصل إلى 429 حالة وفاة بعدما تم تسجيل 14 حالة وفاة اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن اليوم قد شهد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي ارتفعت إجمالي أعداد المصابين بالفيروس الخطير في مصر ووصلت إلى 6465 حالة حتى هذه اللحظة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر قد ارتفع ووصل إلى 1562 حالة، وذلك من أصل 2041 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية طيلة الفترة الماضية.

وأضاف أيضاً أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر تلقى الرعاية الطبية اللازمة سواء من المصريين أو حتى من المواطنين الأجانب في مختلف مستشفيات العزل وسط متابعة كافة الأطباء والممرضين العاملين في القطاع الطبي، وذلك بناءً على التوصيات الواردة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد يجب عليه تجنب المخالطة على الفور مع الجميع، كما يجب عليه أيضاً التوجه إلى أقرب مستشفى حميات من منزله أو التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حتى لا يساهم في نقل العدوى بين الناس بأي حال من الأحوال.

وشدد أيضاً على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان عدم تفشي المرض بين المواطنين.

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