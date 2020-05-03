رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة بشأن إعلان الطوارئ أمام مجلس النواب

شهد اليوم الأحد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مجلس النواب المصري، وذلك بخصوص بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته اليوم في البرلمان المصري أن مصر مثلها مثل كافة دول العالم بأكمله تواجه في المرحلة القادمة العديد من التحديات والعقبات الصعبة بسبب انتشار وباء كورونا بهذه الطريقة على مدار الأشهر الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت تقليل حجم الخسائر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بعكس العديد من الدول الأخرى حول العالم، بسبب سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض داخل البلاد.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أن الحكومة المصرية قامت على مدار الأسابيع القليلة الماضية بإعداد كافة الخطط اللازمة من أجل مواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من بقية جوانب الحياة.

وأضاف أيضاً أن الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق قانون الطوارئ ولكن في أضيق الحدود من أجل تحقيق حالة من التوازن بين أمن واستقرار الدولة المصرية وبين حرية المواطنين، وذلك بناءً على توصية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته أنه يتوجه بالنيابة عن مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وخاصة وأن اليوم الأحد يصادف اليوم العاشر من شهر رمضان الذي يعتبر ذكرى من انتصارات الهيئة العامة للقوات المسلحة المصرية.

وفي الختام، حرص أيضاً على تقديم التعازي إلى كافة شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية في منطقة بئر العيد، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع مواطني الشعب المصري يقفون سوياً خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل تطهير كافة أنحاء الدولة المصرية من العناصر الإرهابية بصفة نهائية.

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