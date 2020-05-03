فيديو .. المتحدث العسكري يؤكد استلام مصر الغواصة الثالثة من طراز 209 قريباً

حرص العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم الهيئة العامة للقوات المسلحة المصرية على طمأنة الشعب المصري على آخر استعدادات الدولة المصرية من الناحية العسكرية، من أجل الوقوف في مواجهة العناصر الإرهابية وحماية أرض الوطن من أي معتدي.

وقام العقيد تامر الرفاعي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء في ذلك المقطع استعراض الغواصة الثالثة من طراز 209 التي سوف تستلمها مصر قريباً خلال الساعات القادمة.

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وسبق وأن استلمت القوات البحرية المصرية ذلك النوع من الغواصات الحربية الألمانية خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعزيز قوة الأسطول البحري المصري في ظل ما تمتاز به هذه الغواصة الحربية من إمكانيات متطورة لا مثيل لها على الإطلاق.

وتعتبر الغواصة الحربية من طراز 209 المصنوعة في دولة ألمانيا هي واحدة من أفضل الغواصات الحربية على الإطلاق في الوقت الحالي، نظراً إلى احتوائها على نظام تحكم شامل في إطلاق الطوربيدات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتواجد بأي غواصات أخرى حول العالم بأكمله.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه الغواصة الحربية من طراز 209 لها عدة مميزات أخرى بدون أدنى شك يأتي في مقدمتها قدرتها الهائلة على الإبحار في المياه لمسافة 11 ميل بحري دون أي توقف على الإطلاق.

وتحتوي هذه الغواصة أيضاً على عدد هائل من الأجهزة الفنية إضافة إلى أنظمة الاتصالات والملاحة وأيضاً عدة إجراءات دفاعية متطورة، علماً بأن هذه الغواصة الحربية من طراز 209 يصل إلى 62 متراً.

ويصل عمق عمل هذه الغواصة الحربية إلى 500 متر تحت سطح الماء، كما تضم أيضاً 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم إضافة إلى مخزن يتسع لأربعة عشر طوربيداً.

وتستطيع هذه الغواصة الحربية من طراز 209 زرع الألغام البحرية إضافة إلى إطلاق صواريخ البحرية المضادة للسفن المعروف عنها لقب “الهاربون”، مما يجعل هذه الغواصة إحدى أفضل الغواصات على الإطلاق في الوقت الحالي، لذا تعتبر إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية بدون أدنى شك، وإليكم الآن الفيديو الخاص باستعراض هذه الغواصة الحربية من خلال الرابط التالي: رابط استعراض الغواصة الحربية من طراز 209.

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