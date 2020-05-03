الصحة تفرض العزل المنزلي على 46 أسرة بالشرقية بعد اكتشاف 7 إصابات جديدة بكورونا

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد أن مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة الشرقية قد قررت وضع 46 أسرة بالكامل في الحجر الصحي المنزلي، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العديد من قرى المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية قد اكتشف 7 حالات جديدة مؤخراً مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل جميع الحالات الجديدة مثل التي سبقتها إلى مختلف مستشفيات العزل من أجل تلقي العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء والممرضين على مدار الساعة بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مديرية الشؤون الصحية قررت عزل أكثر من قرية داخل محافظة الشرقية، حيث تمثلت هذه القرى التي تم عزلها في كلاً من: قرية العدلية / قرية تل جراد / قرية ميت حمل / قرية سلمنت / قرية السعادات / قرية غيتة.

وشدد المصدر على أن ذلك القرار من طرف مديرية الشؤون الصحية يأتي من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا في جميع القرى المجاورة الأخرى بمحافظة الشرقية، إضافة إلى محاولة الحفاظ على سلامة بقية المواطنين في هذه القرى.

وأضاف أيضاً أن جميع الأسر التي تم فرض عليها الحجر الصحي المنزلي في محافظة الشرقية، والتي بلغ عددها 46 أسرة خالطت المصابين بفيروس كورونا المستجد، علماً بأن أعداد أفراد هذه الأسر يبلغون 189 فرداً ويسكنون في 16 منزلاً في القرى التي تم ذكرها في السطور السابقة.

يُذكر أن مصر قد تخطت حاجز 6 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة ماضية، مع احتمالية أن يستمر ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير خلال المرحلة القادمة بدون أدنى شك في ظل قدرة ذلك المرض على الانتشار بسرعة هائلة بين المواطنين.

وتعمل كافة أجهزة الدولة المعنية بشكل مكثف لا مثيل له على الإطلاق على مدار الأسابيع القليلة الماضية، من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا والذي انتشر على مستوى جميع محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية تؤكد بالدلائل نشأة فيروس كورونا في إحدى مختبرات الصين