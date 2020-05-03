وزيرة الصحة تطالب المواطنين بالتعايش مع كورونا وارتداء الكمامات لحين نهاية الأزمة

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتوقع أن ينتشر بغزارة على مدار الأشهر القادمة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل مصر بسبب عدم اكتشاف أي علاج فعال قادر على القضاء عليه حتى الآن.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات لها اليوم الأحد على هامش تفقدها لوضعية بعض مستشفيات العزل، أن منظمة الصحة العالمية أخطرت العالم بأكمله أن الجميع يجب عليه أن يتعايش مع فيروس كورونا المستجد في المرحلة القادمة.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أنه لا يوجد أي أحد على الإطلاق يعلم موعد نهاية هذه الأزمة بأي حال من الأحوال، وخاصة بعدما انتشر الوباء في كل دول العالم بدون استثناء مما جعل منظمة الصحة العالمية عاجزة عن اكتشاف العلاج المناسب لذلك المرض الجديد من نوعه.

وشددت الدكتورة هالة زايد في حديثها على أن جميع المواطنين داخل مصر يجب عليهم ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة التي تشهد تكدس بين عدد كبير من الناس مثل المواصلات العامة على سبيل المثال.

وأضافت أيضاً أن ذلك لا يعني عدم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة منذ تفشي ذلك المرض، مؤكدة في الوقت ذاته أن كبار السن إضافة إلى السيدات الحوامل وأيضاً أصحاب الأمراض المزمنة يعتبرون أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا يتحتم عليهم على وجه التحديد إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان طيلة الفترة الماضية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في تصريحات أن مستشفيات العزل في مصر لا تزال تلعب الدور الرئيسي في مواجهة فيروس كورونا، نظراً إلى العديد من الخدمات التي تقدمها لمصابي ذلك المرض الخطير.

يُذكر أن الزيارة التفقدية للدكتورة هالة زايد لمستشفيات العزل اليوم الأحد قد شملت 3 مستشفيات جديدة، والتي تمثلت في كلاً من: مستشفى حميات إمبابة / مستشفى صدر العمرانية / مستشفى صدر إمبابة.

إقرأ أيضاً: الصحة تفرض العزل المنزلي على 46 أسرة بالشرقية بعد اكتشاف 7 إصابات جديدة بكورونا