عاجل: الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، عن توزيع وأعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر حتى بداية شهر مايو الجاري.

واحتلت القاهرة صدارة المحافظات في تسجيل إصابات بفيروس كورونا بحثب وثيقة منظمة الصحة العالمية، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

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وجاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، وحينها لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء.

وسجلت جميع محافظات مصر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن استمرت شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 429 حالة وفاة.

وأكد مسؤولان بمكتب منظمة الصحة العالمية، صحة الوثيقة.