ماس كهربائي يتسبب في حريق هائل بالعناية المركزة في مستشفى طهطا العام

نشب حريق هائل في قسم العناية المركزة بمستشفى طهطا العام في سوهاج، نتيجة لماس كهربائي حدث من جهاز تكييف في غرف العناية المركزية، ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدينة في مركز طهطا سيارتين إطفاء في محاولة منها للسيطرة على الحريق.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى اخطارًا عن نشوب حريق داخل مستشفى طهطا العام، وورد الإخطار من مأمور مركز قسم طهطا.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين للإطفاء بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى مدير إدارة قوات الحماية المدنية بسوهاج، وكذلك مأمور وضباط قسم شرطة طهطا.

توصلت التحريات الأولية التي أجريت من قبل الشرطة إلى أن ماس كهربائي في جهاز تكييف بغرف العناية المركزة هو سبب الحريق، وتجرى محاولات إخماد الحريق والسيطرة عليه دون أن تحدث إصابات في البشر.