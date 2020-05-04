أمطار خفيفة وانخفاض حرار.. تعرف على حالة الطقس خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معظم محافظات الجمهورية والمدن سوف تشهد، اليوم الاثنين، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في الوقت نفسه من كل عام، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض عن معدلها الطبيعي بداية من غدٍ الثلاثاء، حتى تصل إلى درجات الحرارة في يومي السبت والأحد الماضيين، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 26 و27 درجة مئوية بدلا من 32 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية نحو 23 درجة، وفي شمال الصعيد نحو 32، وتسجل على جنوب الصعيد نحو 36 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، أن ما تشهده البلاد من تراجع في درجات الحرارة سيكون مؤقتًا لمدة يومين فقط “48 ساعة”، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع تدريجيا مرة أخرى، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيكون هناك نشاط ملحوظ في حركة الرياح بأغلب المحافظات، تزامنا مع تراجع درجات الحرارة، وهو ما سوف يزيد من إحساس البرودة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، وتكون حركة الرياح مصاحبة للرمال والأتربة، وذلك على بعض الطرق المؤدية لمحافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وأكد أنه سيكون إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، لكن ستكون بشكلٍ خفيف قد يكون غير مؤثر على الأنشطة البحرية، مشيرا إلى أنه تزامنًا مع تراجع درجات الحرارة سيكون هناك نشاط ملحوظ في حركة الرياح على معظم محافظات الجمهورية وهو ما سوف يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون مصاحبة للرمال والأتربة على بعض الطرق المؤدية لمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إضافة إلى وجود اضطراب طفيف في الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، قد يكون غير مؤثرٍ على الأنشطة البحرية والملاحة والصيد.