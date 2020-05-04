الخارجية الكويتية تجتمع مع السفير المصري لتهدئة العالقين.. و”مكرم” تطمئن أبناء الجالية

يخطط السفير المصري لعقد اجتماع مع نظيره الكويتي من أجل بحث قيام مصريين من المخالفين لقانون الإقامة في الكويت بالتجمهر في مركز إيواء، وذلك بعد تأكيد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اللجنة الوطنية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل متابعة المصريين العالقين في الخارج، تهتم بكل المصريين المتواجدين بالخارج دون تفرقة، وأن العودة تتم وفقًا لجدول زمني معطية الأولوية للمنطبق عليهم شروط العالق.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن اللجنة وضعت في المرحلة الجديدة لعودة المصريين بالخارج عددًا من الشرائح لتضم “الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، والمنتهية عقودهم”، وفي أقرب فرصة سيعلن الموعد الرسمي لبعض الرحلات المخصصة لهؤلاء المحددين، بمجرد أن تنتهي كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل عودتهم.

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وطمأنت وزير الهجرة كل المصريين في دول الخليج، وخاصة المتواجدين في دولة الكويت، بأنهم في أولوية المرحلة المقبلة، إذ عملوا في الفترة الماضية على جمع استغاثات ومطالب العودة إلى مصر، وشرعوا في وضع خطة محكمة من أجل عودة شرائح العالقين والحالات الإنسانية بأكبر عدد ممكن منهم، وكذلك منتهي ومخالفي الإقامة والمنتهية عقودهم.

وكان مصريون من مخالفي الإقامة تجمهروا في مراكز إيواء في منطقة كبد بالكويت، وألقت الشرطة الكويتية القبض على عدد منهم بعد أن فضت التجمهر باطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكان السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أعلن في وقت سابق بدء رحلات نقل مخالفي قانون الإقامة الأسبوع الجاري، وأن النساء والأطفال سيكونوا على متن أول الطائرات، وتقدمت السفارة المصرية في الكويت اعتذارًا لما حدث في مركز الإيواء، مشددة على اتخاذها الإجراءات اللازمة الجادة لحل المشكلة، حسب صحيفة “قبس الكويتية”، والتي أشارت إلى اجتماع يجمع بين الخارجية الكويتية والسفير المصري طارق القوني، اليوم الإثنين، من أجل حث الجانب المصري على تهدئة الجالية في الكويت.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، سجلت أمس الأحد، 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجل إصابتها 4983 حالة.

وخضع 75 مصريا للعزل بين الحالات التي عزلتها الكويت لكونها مخالطة لمصابين بفيروس كورونا، حسب قول الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة، كما سجلت الوزارة 5 حالات وفاة بسبب الفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات المسجلة 38 حالة.