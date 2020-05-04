مدارس دولية حكومية لمتوسطي الدخل.. خطة تطوير التعليم قبل الجامعي “2020 – 2021”

عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مجلس النواب رؤية مصر 2030، المتعلقة بعام “2020 – 2021” بعدما أجريت عليها تعديلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

قطاع التعليم قبل الجامعي يشمل 3 محاور نوضحهم في النقاط التالية:

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1ـ فرص تعليمية تتاح بشكل متكافىء للجميع دون أي تمييز، عن طريق تحقيق استيعاب كل التلاميذ مع الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وكذلك تعليم البنات وذوي القدرات الخاصة، دون الإفال عن محو الأمية وتعليم الكبار.

2ـ العمل على وجود جودة شاملة للنظام التعليمي عن طريق تأهيل المدارس للاعتماد التربوي بالإضافة إلى تطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، إلى جانب تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، مع تطوير التعليم الفني وكذلك رعاية الموهوبين والمتفوقين فيه.

3ـ العمل على عدالة توزيع الخدمة التعليمية وتوسيع المشاركة المجتمعية، مع تطوير مؤسسات البحث العلمي من أجل أن ترفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم.

أما البرامج المستهدف العمل عليها في قطاع التعليم:

1ـ “إتاحة الخدمات التعليمية”:

توسعة إنشاء فصول جديدة من خلال أن يضاف 27.5 ألف فصل دراسي بتكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه، لوذلك من أجل أن تخفض كثافة الفصول، وكذلك استكمال إنشاء فصول يجرى العمل فيها في المحافظات الأولوية وهي “الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والفيوم”.

27 مدرسة سوف تضاف بواقع 13 مدرسة في التعليم الياباني و10 مدارس دولية و4 مدارس للمتفوقين، تعمل من خلالها على تقديم تعليما متميزا للطبقة المتوسطة من أجل استيعاب 78 ألف طالب بتكلفة قدرت بـ 440 مليون جنيه.

2ـ “ربط التعليم الفني بسوق العمل”

توسعة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتشارك القطاع الخاص، من أجل إنشاء 10 مدارس بطاقة استيعابية 3600 طالب، وإنشاء 100 مدرسة للتعليم المزدوج في التعليم الفني.

يتقرر وجود 2555 مشروعا بعدد إجمالي يصل لـ 39064 فصلا في مختلف مراحل التعليم بتكلفة 12.2 مليار جنيه، حسب خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

أما مبادرات تطوير التعليم وتشجيع روح الابتكار

أولا: 4 مكونات يتضمنهم النظام التعليمي المستحدث حتى يتوافق مع المعايير الدولية والمكونات هي:

1ـ بداية جيدة لأطفال مراحل “كي جي 1، و كي جي 2، و كي جي 3”

2ـ التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي

3ـ إصلاح نظام الثانوية العامة والتعليم الثانوي

4ـ ضمان جودة التعليم الفني من أجل تخريج دفعات حاصلة على مؤهلات لها علاقة بمجال الصناعة والتكنولوجيا التطبيقية من تطوير مهارات المعلمين وقيادات التعليم وربطه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانيًا: مبادرة حياة كريمة

419 مدرسة تتضمن “إنشاء، وإحلال وتجديد، وتوسعة، واستكمال”، لتستوعب 5131 فصلا في القرى الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات إلى جانب توفير تغذية لكل طفل في المدارسة مع تغطية عجز المعلمين وإتاحة برامج محو الأمية.

ثالثًا: مبادرة المدارس لذوي القدرات الخاصة

1018 مدرسة مخصصة لهم ومستهدف إضافة 21 مدرسة أخرى ليكون إجمالي عدد الفصول فيها 281 فصلا.

رابعًا: مبادرة دعم المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل

– 4 مدارس يستهدف بناءها تعمل وفق نظام “stem”، للمتفوقين ليكون إجمالي عدد الفصول فيها 45 فصلا.

– 13 مدرسة ياباني يستهدف إضافتهم بمعدل 322 فصلا وتكون طاقتهم الاستيعابية شاملة لـ 12880 طالبا ليكون العدد الإجمالي لتلك المدارس 41 مدرسة.

– 10 مدارس دولية حكومية متميزة يجرى إنشائها لمتوسطي الدخل ليصل العدد لـ 22 مدرسة.