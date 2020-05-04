عاجل.. الصحة تعلن 348 إصابة بكورونا اليوم

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، حيث بلغ 348 مصابا.

وقال ماعد وزير الصحة، إن أجمالي عدد المصابين بلغ 6813 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 436، ووصلت حالات الشفاء والتعافي لـ 1632 حالة، أما المتحولين من نتائج إيجابية إلى سلبية فهم 2139.

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وأشار السبكي إلى أن نسب الشفاء في مصر من كوفيد 19 تعبتر من أعلي نسب الشفاء في العالم، وهو ما يضاف إلى مكتسبات الدولة، ووجه نداءه للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من أجل توقف الزيادة التي تحدث يوميا في أعداد المصابين.