مجلس النواب يعلن الموافقة على مشروع قانون فرض رسوم على البنزين والسولار

أعلن مجلس النواب المصري بصفة رسمية اليوم الإثنين على الموافقة على مشروع قانون الذي قدمته الحكومة المصرية مؤخراً، وذلك بخصوص فرض رسوم على بعض البنود مثل السولار والبنزين إضافة إلى عقود اللاعبين الرياضيين من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حتى تكون قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وجاءت هذه الموافقة على هامش الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المصري اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علماً بأن الحكومة المصرية قد طالبت في ذلك مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 من خلال رسوم على بعض البنود بعينها للمساهمة في تنمية الموارد المالية للدولة.

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وشملت هذه البنود التي من المقرر فرض الرسوم عليها كلاً من السولار إضافة إلى البنزين وأيضاً عقود اللاعبين الرياضيين، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل شملت أيضاً كلاً من الإكسسوارات إضافة إلى أجهزة المحمول بجميع أنواعها.

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة قد اعترضت بشدة على ذلك المشروع المقدم من طرف الحكومة المصرية خلال اجتماعها يوم أمس الأحد، ولكن مجلس النواب المصري حسم ذلك الملف اليوم من خلال الموافقة عليه.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه الرسوم المفروضة في مشروع القانون سوف تتمثل في 30 قرشاً على كل لتر سواء في السولار أو البنزين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف الرئيسي من وراء فرض هذه الرسوم هو التسوية فقط لا غير، كما تعهد أيضاً أمام جميع أعضاء مجلس النواب بعدم المساس تماماً بأسعار البنزين والسولار الحالية بأي حال من الأحوال.

وإليكم الآن جميع التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بشأن مشروع قانون الحكومة من أجل تنمية الموارد المالية:

5 جنيهات من أجل استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

3% من قيمة كل سلعة يتم شرائها من الأسواق الحرة يزيد سعرها عن 5 دولار والحد الأدنى لها دولار واحد فقط لا غير.

عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد لكل اللاعبين الرياضيين سواء من المصريين أو حتى من الأجانب.

12% من المبالغ المدفوعة بالنسبة إلى الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في مختلف الفنادق والمنشآت السياحية.

0.5% من قيمة رأس المال على التراخيص الخاصة بشركات الخدمات الرياضية.

3% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.

1.5 جنيه مقابل كل كيلو جرام صافي للتبغ الخام إضافة إلى فضلاته بكل أشكالها.

25% من قيمة الفاتورة بالنسبة إلى الأغراض الجمركية.

10% من القيمة المقررة بالنسبة إلى الأغراض الجمركية.

3 جنيهات مقابل كل كيلو جرام من التبغ المصنع.

5% من قيمة أجهزة المحمول بجميع أنواعها إضافة إلى كل الإكسسوارات الخاصة بها.

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