تعرف على الفئات التي ينطبق عليها خصم 1% من المرتبات في حالة موافقة البرلمان

لا تزال الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل محاولة تخطي الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر قادمة مما قد يساهم في انهيار الاقتصاد المصري في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الحكومة لدعم الاقتصاد بدون التأثير بدرجة كبيرة على المواطنين.

وقامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة بإعداد مشروع قانون يتضمن خصم 1% من المرتبات لبعض العاملين في الدولة، وذلك انطلاقاً من شهر مايو الحالي إلى غاية شهر مايو من العام المقبل 2021 أي لمدة عام كامل.

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ومن المقرر عرض ذلك مشروع القانون أولاً في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء وتحديداً على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومن ثم سوف يتم إرسال المشروع إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته ثم إقراره والموافقة عليه أو حتى رفضه أو الاعتراض عليه.

وتنص المادة الأولى في ذلك المشروع على خصم 1% من المرتبات لبعض الفئات من العاملين في الدولة المصرية لمدة عام كامل انطلاقاً من شهر مايو الحالي، حتى تكون الحكومة المصرية قادرة على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، تنص المادة الثانية في مشروع القانون على تحديد هوية الفئات التي سوف يتم تطبيق عليها ذلك الخصم، حيث تتمثل هذه الفئات على النحو التالي:

العاملون بوحدات الإدارة المحلية / العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة / العاملون في الهيئات العامة الخدمية.

العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية / العاملون بالجهات والأجهزة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.

العاملون بشركات قطاع الأعمال العام / العاملون بشركات القطاع العام.

العاملون الذين يتم تنظيم الشؤون الخاصة بتوظيفهم عبر لوائح خاصة / العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأس مال هذه الشركات.

العاملون ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً إنشاء وزارة المالية حساب بنكي خاص بالبنك المركزي المصري من أجل تحويل جميع الأموال إليه والتي سوف يتم استقطاعها من جميع الفئات السابقة لمدة عام كامل.

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