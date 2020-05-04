رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بمشروع حوكمة إدارة المحاجر

شهد اليوم الإثنين عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً في غاية الأهمية مع العديد من الوزراء، من أجل مناقشة كافة التفاصيل حول مشروع حوكمة إدارة المحاجر الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اهتماماً بالغاً.

وشهد ذلك الاجتماع حضور كلاً من الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأيضاً بعض ممثلي الجهات المعنية.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش ذلك الاجتماع أن الرئيس السيسي مهتم بشدة بمتابعة مشروع حوكمة إدارة المحاجر، نظراً إلى قدرة ذلك المشروع على أي تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك المشروع من شأنه أن يحافظ على كل حقوق الدولة المصرية، إضافة إلى حماية كافة الثروات الطبيعية الموجودة على أرض مصر والتي يسعى البعض لسوء استغلالها لأغراض شخصية أو أغراض لا تهدف إلى مصلحة الوطن.

ومن جانبه، حرص الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعراض تقرير يوضح فيه تفاصيل منصة المعلومات المتعلقة بمشروع حوكمة إدارة المحاجر، حيث تضم هذه المنصة قاعدة البيانات الكلية لمختلف المحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البوابة الإلكترونية التي تقدم 17 خدمة مختلفة إلى المواطنين.

وشدد الدكتور عمر طلعت أثناء الاجتماع على أن هذه المنصة سوف تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تقوم بتقديم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية من خلال 21 إدارة محاجر في مختلف المحافظات التي تخدم بدورها المواطنين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن اجتماع اليوم قد شهد أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إدارة أملاك وأصول الدولة المصرية، حيث تم تنفيذ العديد من خطوات ذلك المشروع منذ مطلع شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020.

وتم الانتهاء بصفة نهائية من المرحلة الأولى من ذلك المشروع، على أن يبدأ العمل في تطبيق المرحلة الثانية خلال المرحلة القادمة، علماً بأن رئيس مجلس الوزراء كان حريصاً في نهاية الاجتماع على المطالبة من جديد بضرورة تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين في المستقبل القريب بشكل إلكتروني.

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