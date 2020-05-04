متحدث الحكومة يكشف أماكن الحجر الصحي للعائدين من الكويت

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار “نادر سعد”، عن تسيير رحلات طيران لعودة العالقين في الكويت ودول الخليج.

وقال “نادر سعد” أن رحلات العودة للعالقين بالكويت ودول الخليج سوف تبدأ بالحالات الإنسانية بالكويت يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم استقبالهم في الحجر الصحي بالمدن الجامعية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن” مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الإثنين، أن جميع العالقين سوف يعودون لوطنهم حتى مخالفي شروط الإقامة وضحايا عمليات نصب تجار التأشيرات والذين دخلوا الكويت بشكل شرعي على وظيفة لكنه اكتشف عدم وجودها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن حوالي 5600 مواطن مصري عالق في الخارج بحاجة إلى 32 رحلة طيران، متابعًا: “لا داعي للتوتر والإقدام على تصرفات غير منضبطة، فغدًا سيعلن مجلس الوزراء جدول العودة الذي سيتضمن باقي دول الخليج، ولن نترك أحدًا يرغب في العودة”.

وذكر سعد أن الجدول سيتضمن رحلتين في اليوم، وفقًا للطاقة الاستيعابية للطيران وإجراءات الحجر الصحي التي ستطبق عليهم لمدة 14 يومًا في المدن الجامعية التي جرى تجيزها لاستقبالهم.

وتابع سعد: “الأشقاء في الكويت عرضوا إعفاء المخالفين من العقوبة والغرامة وتسفيرهم على نفقة الحكومة الكويتية، وليس لدي تفاصيل بشأن ذلك، ولكن لن تمثل تكلفة العودة أي عائق على الإطلاق”.