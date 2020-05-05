وزيرة الهجرة ترد على اتهامات صفاء الهاشم بشأن خطة إعادة المصريين العالقين في الكويت

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن وزارة الهجرة ليست المسؤولة وحدها عن إجلاء الرعايا المصريين في الكويت، مشيرة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء شكلت لجنة مكونة من وزارت الخارجية والهجرة والصحة والطيران وذلك تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مباشرة، من أجل وضع خطة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج.

وأوضحت مكرم، في مداخلة هاتفية لها خلال برنامج “على مسئوليتي” المقدم عبر قناة “صدى البلد”، أمس، أنها لن ترد على أي اتهام لها، مشيرة إلى أنها أقسمت على خدمة الوطن أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المسؤول عن محاسبتها والبرلمان المصري يراقب عملها.

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وكانت صفاء الهاشم، وجهت اتهامات لوزيرة الهجرة المصرية، قائلة: “هل أنتِ عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك في الخارج والإعلان عنها؟ ولماذا لا تقومين بمسؤولياتك في تطمين الجالية وبث روح التفاؤل أم أن تصريحاتك يفهم منها.. اعذرونا يا عمالة والأولوية مش ليكم! ‏الأولوية لمن هم في جزر بالي والمالديف والفنانين!”.

جاء ذلك على خلفية، احتجاج العشرات من العمالة المصرية العالقة في الكويت، أمس الأول، داخل مراكز الإيواء، مطالبين السلطات المصرية بإعادتهم إلى مصر، وهو الأمر الذي ردت عليه قوات الأمن الكويتية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من أجل فض “أعمال الشغب”، وذلك بعدما وضعتهم السلطات الكويتية في مراكز إيواء بعد تجاوزهم فترة الإقامة المسموح لهم بها إثر وقف رحلات الطيران وإغلاق غالبية البلاد لحدودها بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.