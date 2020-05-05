“خسرنا الرهان”.. رئيس مكافحة “كورونا” يطالب بإجراءات أشد حزماً وعقوبات صارمة

وجه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، انتقادا بشأن عدم التزام عدد من المصريين بالإرشادات والتحذيرات المستمرة الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الإصابة بشكل كبير.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” المقدم عبر قناة “إكسترا نيوز”، للإعلامي خالد أبو بكر، أن الإدارة المصرية راهنت على وعي الشعب والتزامه وللأسف الشديد خسرنا الرهان.. وقلة الوعي أرهق النظام الطبي.. ولا نزال لدينا أمل لعودة المصريين والالتزام بالإجراءات”، مطالبا باتخاذ إجراءات أقسى وعقوبات صارمة لضبط المنظومة.

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وأوضح أن معظم الأطقم الطبية تعمل بجدية وكفاءة شديدة ولكن هناك ضغوط بكل ملحوظ، وتزايد كبير في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية وغالبية الناس لا يلتزموا بالتباعد الاجتماعي المطلوب رغم كافة التحذيرات المتكررة.

وطالب بتشديد الإجراءات وتوقيع عقوبات حازمة على المترددين على المؤسسات الحكومية دون ارتداء كمامات، مشيرا إلى أن نسبة 80 إلى 85% مصابين بأعراض طفيفة ولكن هناك مرضى ما يزالوا إيجابيين لأكثر من 15 يومًا.

وكان تقرير مكتب منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، بشأن توزيع وأعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر حتى بداية شهر مايو الجاري، سجل إصابة 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 429 حالة وفاة.

واحتلت القاهرة صدارة المحافظات في تسجيل إصابات بفيروس كورونا بحثب وثيقة منظمة الصحة العالمية، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

وجاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، وحينها لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء.

وسجلت جميع محافظات مصر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن استمرت شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.