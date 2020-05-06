البحوث الفلكية تنفي رسمياً شائعات تعرض مصر غداً الخميس لزلزال

حرص المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية تعرض مصر إلى زلزال قوي سوف يضرب كافة محافظات الجمهورية يوم غداً الخميس.

وأكد الدكتور جاد الفاضي خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن كل هذه الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي مجرد شائعات مغرضة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق وتهدف فقط إلى إثارة البلبة في الشارع المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية لا توجد لديه أي بيانات على الإطلاق تفيد بإمكانية تعرض مصر إلى زلزال يوم غداً الخميس بأي حال من الأحوال، مشدداً في الوقت ذاته على أن الزلازل تحدث في مصر بصفة يومية ولكن المواطن المصري لا يشعر بقوة هذه الزلازل لذا لا يعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عنها تماماً.

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