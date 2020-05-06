وزير التعليم يكشف مصير طلاب الثانوية في القرى المعزولة

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن مصير طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية العالقين في القرى المفروض عليها عزل صحي بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المٌذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه يمكن السماح للطلاب في القرى المعزولة بدخول امتحانات الدور الثاني “بالدرجة الفعلية”.

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وتابع “نسعى لاستكمال المنظومة، ومايبقاش في طالب مصر من الحضانة للثانوية فقد عامه الدراسي بسبب إجراءات كورونا”.

وكشف “شوقي”، عن توزيع مليون و400 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على 5525 لجنة امتحانات بواقع 14 طالب أو أقل في كل لجنة، مشيرًا إلى انه ضعف عدد اللجان في أي سنة عادية بسبب تقليل أعداد الطلاب في كل لجنة في ظل الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.