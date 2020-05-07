مصر توجه خطابا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة وتحرك دولي

أعلنت وزارة الخارجية مساء أمس، في بيان لها، إن الوزير سامح شكري وجه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخراً، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات ملف سد النهضة ومراحل المفاوضات.

وذكر بيان الخارجية المصرية في سياق عرض محادثات هاتفية بين الوزير سامح شكري ونظيره الإستوني، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل، ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأعرب الوزير الإستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدولييّن، وذلك اتصالاً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، مُؤكداً استعداد إستونيا إثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن.

والجدير بالذكر أن “شكري” تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو، وتناول الاتصال سُبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يُحقق مصالح البلدين.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس “كورونا” المُستجد، حيث تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة، وخاصةً الاقتصادية.

وتناول الاتصال كذلك التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط.