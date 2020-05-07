“الوزراء”: النظام الصحي يدفع ثمن تزاحم المواطنين في الأسواق قبل رمضان

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أعداد المصابين بالفيروس الصيني المستجد، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة حسبما ذكرت الإحصائيات الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة للتعامل مع كافة المستجدات.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المقدم على فضائية “صدى البلد”، مساء أمس، أن الإدارة المصرية تدفع ثمن تزاحم وتكدس المواطنين في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين قبل شهر رمضان، إضافة للتساهل وقلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأوضح: “الحكومة لا تخشى تجمعات المصانع ومواقع الإنتاج والأماكن الحكومية نظرا لتشديد الإجراءات الوقائية والصحية هناك، ولكن الخوف كل الخوف من المواطن الطبيعي الذي يذهب الأسواق دون اتباع الإرشادات الوقائية والعامل الذي لا يلتزم ويستهتر بالإجراءات الاحترازية”.

وأضاف أن قدرة النظام الصحي لا تزال قادرة على احتواء أعدا الإصابات داخل المستشفيات الصحية والمدن الجامعية ولا يزال لدينا أجهزة تنفس صناعي من التي صعبت الوضع على الدول الكبرى، موضحا أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة ناقش كافة الأوضاع والتوصيات التي تخص الأسبوعين المقبلين وسوف يعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مضيفا أنه لا يعتقد تغيير كبير في عدد ساعات الحظر وفي الأغلب سوف يستمر الوضع كما هو حتى نهاية شهر رمضان وسوف يراجع قبل العيد بيومين أو ثلاثة.