إصابة 12 ممرضا بالفيروس الصيني المستجد في مستشفى “تأمين كرموز”

أكدت مصادر مطلعة، وجود 12 حالة إصابة بالفيروس الصيني المستجد بين الفريق الطبي لوحدة العناية في مستشفى كرموز “العمال” للتأمين الصحي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن المستشفى شهدت حالة من الجدل وسط العاملين والإدارة بشأن إجراءات الوقاية المتبعة من أجل حمايتهم.

وأكد العاملين في طاقم التمريض – رفضوا نشر أسمائهم- على ضرورة إجراء مسحات لجميع العاملين في المستشفى تجنبا لنقل العدوى إليهم، مشيرين إلى أن الخوف يسيطر على الجميع ممكن لم تظهر عليهم أعراض حتى الآن خوفا من أن يكون أحدهم حاملا للفيروس.

Advertisements

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عناني إسماعيل مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، أن لا صحة لما تناقله طاقم التمريض مؤكدا على أن هناك بروتوكولات طبية متبعة من أجل ضمان متابعة كافة المخالطين للحالات ومن يظهر عليه أعراض وفرض العزل عليهم بشكل كامل، مضيفا أن الحالات الإيجابية 12 حالة فقط بين أفراد التمريض، مضيفا أنه تم اتباع كافة الإجراءات للترصد والكشف المبكر على الحالة الأولى التي أصيبت من خارج المستشفى نتيجة عملها في مكان آخر، مؤكدا أن سبب العدوى بعض السلوكيات الخاطئة من العاملين وعدم اتباع النظام المحدد والتباعد الاجتماعي فأصبحوا حاملين للفيروس.

وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية، أنه على الفور تم إجراء مسحات لجميع المرضى من نزلاء الأقسام التي ظهرت بها حالات الإصابة بين فريق التمريض وجاءت جميعها سلبية وهو ما يشير إلى عدم وجود بؤرة للوباء داخل المستشفى إلى جانب أن الإدارة قررت إغلاق أقسام العناية والعمليات وذلك لمدة 14 يوما إلى جانب تنفيذ بروتوكول التعقيم والتطهير المقرر في جميع أقسام المستشفى.

وأضاف أن إصابات التي تحدث في طاقم التمريض والفرق الطبية أمر يحدث في جميع دول العالم ولا يعني تقصيرهم وذلك بسبب كونهم الأكثر تعرضا للفيروس ومخالطة المرضى بشكل مباشر، مشيرا إلى حرص الإدارة المصرية على سلامة جميع المواطنين وحثهم على الاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية داخل المستشفى يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما يدل على عدم وجود أي نقص في موارد المستشفى يستدعي اتباع كافة الإجراءات الوقائية.