“الوزراء”: الحكومة نظمت 5 رحلات لإعادة المصريين من الكويت حتى الآن

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعادت العديد من المواطنين المصريين العالقين في الكويت أمس، خلال رحلتين إلى جانب 3 رحلات أخرى اليوم.

وأضاف سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المقدم على قناة صدى البلد، أنه من المقرر إجراء الفحص الطبي للعائدين من الكويت ونقلهم لمراكز العزل داخل المدن الجامعية وذلك على حساب الحكومة كما أن المواطنين الراغبين في الإقامة في الفنادق يتحمل تكاليف الإقامة، مضيفا أن الرحلات لا تزال مستمرة من أمس وحتى 16 مايو، وذلك بمعدل 3 رحلات يوميا، مؤكدا أ الكويت منحت إعفاء للمواطنين العالقين من رسوم مختلفة الإقامة وتحملت تكاليف نقلهم.

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وبخصوص زيادة أعداد الإصابات بالفيروس الصيني المستجد، خلال الفترة الأخيرة موضحا أنه كان من المتوقع وسبق وحذرت الحكومة من آثار التزاحم والآن ندفع الثمن، وذلك بسبب الزيادة الحالية كانت نتيجة للزحام خلال الأسبوع ما قبل رمضان.

وأضاف أن الجهاز الطبي لا يزال لديه القدرة للتعامل مع الموقف إلى جانب أن الإصابات من النوع الخفيف إلى متوسط ولا تزال لدينا أجهزة تنفس صناعي تصل لـ 50 حالة فقط.

وبخصوص ما تم في بولاق الدكرور من إقامة مائدة إفطار أن ذلك السلوك الجماعي مستهجن وما فعلته الداخلية جيدا وسوف يطبق عليهم القانون بالحبس أو الغرامة، موضحا أن تجربة وضع الشباب الذين يعانوا من الأعراض الخفيفة في المدن الجامعية حيث وصل متوسط فترة الإقامة حتى 4أيام.

وقال إن أعداد الإصابات لا تزال في زيادة ومن المتوقع أن نتخطي 400 حالة يوميا، مشيرة إلى أن الحكومة سوف تعقد اجتماعا غدًا للإعلان عن ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، وسوف تكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات.

وأضاف أن امتحانات السنوات النهائية في الدبلوم والثانوية العامة والجامعات سوف تتم وفقا لإجراءات احترازية شديدة، والموقف بأكمله محل دراسة وسيتم الإعلان عنه قريبا.