الحكومة تكشف 4 نتائج ايجابية بالرغم من ارتفاع إصابات كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أعداد المصابين بالفيروس الصيني المستجد، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة حسبما ذكرت الإحصائيات الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة للتعامل مع كافة المستجدات.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المقدم على فضائية “صدى البلد”، مساء أمس، أن الإدارة المصرية تدفع ثمن تزاحم وتكدس المواطنين في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين قبل شهر رمضان، إضافة للتساهل وقلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأوضح: “الحكومة لا تخشى تجمعات المصانع ومواقع الإنتاج والأماكن الحكومية نظرا لتشديد الإجراءات الوقائية والصحية هناك، ولكن الخوف كل الخوف من المواطن الطبيعي الذي يذهب الأسواق دون اتباع الإرشادات الوقائية والعامل الذي لا يلتزم ويستهتر بالإجراءات الاحترازية”.

وأضاف أن قدرة النظام الصحي لا تزال قادرة على احتواء أعدا الإصابات داخل المستشفيات الصحية والمدن الجامعية ولا يزال لدينا أجهزة تنفس صناعي من التي صعبت الوضع على الدول الكبرى، موضحا أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة ناقش كافة الأوضاع والتوصيات التي تخص الأسبوعين المقبلين وسوف يعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مضيفا أنه لا يعتقد تغيير كبير في عدد ساعات الحظر وفي الأغلب سوف يستمر الوضع كما هو حتى نهاية شهر رمضان وسوف يراجع قبل العيد بيومين أو ثلاثة.

وأوضح أن المتعافين بلغ عددهم أكثر من 1815 وخرجوا من مستشفيات العزل بعد اكتمال شفائهم، موضحا أن الحكومة لا تزال قادرة على السيطرة على الوضع وبشكل خاص بعد فتح المدن الجامعية ونزل الشباب والمستشفيات وجاري إعداد التجهيزات، مؤكدا أن كافة المعدات متوفرة.

قال إنه تم نقل المصابين بأعراض خفيفة إلى المدن الجامعية للعزل ما أدى إلى تقليص فترة العلاج وذلك خلال سعد أن نقل المصابين أصحاب الحالات الخفيفة للمدن الجامعية أدى إلى تقلص فترة العلاج لتصل إلى 4 أيام رغم أنهم كانوا يستغرقوا نحو 12 يوما داخل المستشفيات وذلك بسبب ارتفاع الحافز والعامل النفسي ممتاز التأثير فشعور المرضى أن حالتهم بسيطة ولا تحتاج لعلاج في العناية الصحية أو المستشفيات المجهزة يمنحهم شعور بالصحة ومقدرة على التعافي بشكل جيد جدا.