“الصحة” تحذر من “الكمامة القماش” لـ4 فئات فقط

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن استخدام الواقي القماش يعمل على تجنيب الشخص الإصابة بالفيروس الصيني المستجد، موضحة أن دراسة طبية أجريت بشأن أهمية استخدامه، أظهرت أنه يعمل على تقليل انتشار الفيروس خلال تخفيف الاختلاط إلى جانب اتباع سياسة التباعد الاجتماعي.

وأضافت زايد، خلال استعراض الموقف الحالي بشأن جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC جهز عدة توصيات بشأن ضرورة ارتداء الـ”ماسكات الطبية” تشير إلى أنه على المواطنين استخدام الـ”كمامات” المصنوعة من القماش، مؤكدة أنه يساهم في إبطاء وتخفيف انتشار الفيروس الصيني المستجد وخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وبينها محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

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وأكدت أن المركز أوصى بعدم وضع أغطية الوجه المصنوعة من القماش للأطفال وذلك تحت عمر الثانية، أو أي شخص لديه صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو شخص عاجز أو غير قادر على إزالة القناع بدون مساعدة.