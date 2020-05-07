الصحة تكشف عدد حالات كورونا الحرجة وغير المستقرة بمستشفيات العزل لأول مرة

كشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، عن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 1887 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كذلك ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2378 حالة.

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وذكر بيان الوزارة أن مصر سجلت اليوم 393 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم في مصر إلى 7981.

وأوضحت الوزارة عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وفيما يلي ملخص بمستجدات فيروس كورونا في مصر بتاريخ 7 مايو:

عدد المصابين الجدد: 393 حالة.

عدد حالات الوفاة: 13 حالة.

إجمالي إصابات كورونا في مصر: 7981 حالة.

إجمالي الوفيات: 482 حالة وفاة.

إجمالي الحالات التي تعافت نهائياً: 1887 حالة.