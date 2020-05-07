17 تصريح ورسالة لرئيس الوزراء بخصوص خطة التعايش مع كورونا

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار إجراءات الدولة؛ لمجابهة فيروس “كورونا المستجد” حتى عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي استمرار إجراءات حظر التجول كما هي خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وموعد خطة الحكومة للتعايش مع فيروس “كورونا المستجد”.

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ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء العديد من الرسائل للمواطنين، حيث صرح بالتالي:

استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم إعلانها منذ بداية شهر رمضان لباقي أيام الشهر. حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي. السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء. الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين؛ لتخفيف الضغط على المرافق استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب “أوردر” بنفسه من المطعم، وذلك على مدار الأسبوع. إقرار كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في المناطق المختلفة “مغلقة ومفتوحة” للتعايش مع فيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة مع عودة العمل تدريجيًا، قبل انتهاء رمضان. التشديد على تطبيق إجراءات الحظر وعقوبات رادعة على المنشآت والمواطنين، وتم تحرير 4 آلاف مخالفة لمواطنين مخالفين لحظر التجوال. أطالب المواطنين بالحفاظ علي سلامتهم الشخصية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة عدد الإصابات. مواجهة “كورونا” غير مرتبطة باتخاذ إجراءات أشد حزما، فيما يتعلق بساعات الحظر لكن سلوكيات الناس هي المشكلة. وعي المواطن هو التحدي الأكبر أمامنا لتجنيبنا أي تطورات في الموقف. الدولة تحملت أعباءً كبيرة خلال الفترة الماضية إزاء تطبيق العديد من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”. الحكومة فعلت ما في وسعها للسيطرة ومنع تفشي المرض، وكان هدفها منع تفشي الفيروس بنفس سيناريوهات الدول الأخرى. ظهور المرض عندنا في نفس الوقت لدول أخرى، ونقدر نقارن وما زالت الأرقام في نطاق قدراتنا. كلما طالت المدة الخاصة بمجابهة المرض، كلما كان هناك نزيف لمواردنا، وكلما كانت الأعداد في نطاق السيطرة كلما تعافى الاقتصاد لنعود لنفس معدلات النمو الماضية. الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على تغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر. تكبدنا أعباء اقتصادية كبيرة جدًا والحكومة عملت كل جهدها حتى لا يشعر المواطن بأي أعباءٍ، وقدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات لضمان عدم تأثر القطاعات المختلفة. تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لاقتصاداتها.