الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريًا خلال الفترة المقبلة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن اقتصاد العالم ينزف الآن بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، ولن تستمر فى الإغلاق ، وتابع “نادر سعد”: “ونحن كان لدينا بعد نظر فى ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي”.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدِ الكمامات ستوقع عليه العقوبة”.

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ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

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