متحدث الوزراء يعلن موعد بدء خطة التعايش مع كورونا

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات الإجراءات الطبية والاحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع علي القناة الأولى اليوم الخميس، أن العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا إلى الآن، وعليه لا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق، والحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع أتباع الإجراءات الطبية، متابعًا: “قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة للموقف وأول يونيو سنبدأ فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا”.

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وتابع: “هذا لا يعنى أننا سلمنا للأمر الواقع بل ستكون عودة بضوابط.. على سبيل المثال إعادة الحياة للسينما والمسرح وغيرها سيكون قابل للعودة بشكل تدريجي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية”.

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