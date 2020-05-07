البحوث الفلكية يكشف موعد أول أيام عيد الفطر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، عن موعد انتهاء شهر رمضان الكريم وموعد اول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال القاضي، إن عدة شهر رمضان هذا العام سوف تكون 30 يوما، وينتهي في يوم 23 من مايو 2020، متابعا :”يرجع اكتمال رمضان إلى أن هلال شهر شوال سيولد بعد غروب 29 رمضان وبالتالي سيكون رمضان 30 يوما”.

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وأوضح “القاضي” رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام شهر شوال فلكيا سوف يوافق يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وهنأ القاضي، المواطنين بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، قائلا: كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وندعو الله أن تزول الغمة الحالية”.