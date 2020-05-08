“مفيش kg3 ولا وتأجيل للدراسة”.. 4 شائعات تنفيها التعليم 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 4 أنباء متداولة متعلقة بوزارة التربية والتعليم، سواء المتعلقة بإضافة عام جديد لمرحلة رياض الأطفال أو ربط استلام مشروعات البحث بدفع مصروفات الدارسة.

تسليم الأبحاث ورقيا وإلكترونيا في وقت واحد:

نفت وزارة التربية والتعليم ما أشيع عن استلام المشروعات البحثية ورقيا في المدارس حتى وإن تم رفعها إلكترونيا، وقالت الوزارة إن المشروعات البحثية الخاصة بالطلاب إما تقدم ورقيا للمدرسة التابع لها الطالب، أو تقدم إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة.

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ربط استلام المشروعات البحثية بدفع المصروفات:

شددت وزارة التربية والتعليم على أن تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب لا ترتبط بدفع المصروفات المدرسية، وستسلم كل الأبحاث خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري.

“KG3”.. مرحلة جديدة لرياض الأطفال:

أكدت الوزارة،أن مرحلة رياض الأطفال تتكون من عاميين دراسيين فقط، ولم تضاف أي أعوام جديدة لها.

وسيتم الإعلان رسميا إذا حدث أي تغيير على النمط التعليمي.

تأجيل العام الدراسي الجديد:

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم وجود نية لتأجيل العام الدراسي الجديد “2020 – 2021″، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية أيضًا.

يذكر أن في الوقت الحالي يستعد طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتسليم المشروعات البحثية المقررة عليهم، إذ قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع البحثي ليس له إجابات نموذجية وهناك طرق مختلفة للتقييم اختبارات تحريرية وشفوية وعملية من خلال تقديم المشروعات وهي الشكل الآخر للتقييم.

وأوضح شوقي، في فيديو له، أنه سيتم استبدال طرق التقيينم التحريرية لمشروعات نافيا إلغاء الامتحانات، مضيفا أن مهارات التعلم الذاتي من خلال البحث الممنهج والتعاون مع الفريق أبرز معايير تقييم المشروعات، موضحا أن الفرق الجوهري في عملية التصحيح لأنه ليس به خطأ وصح هناك صحيح وأصح وليس إجابات نموذجية. وقال الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “إكسترا نيوز”: “مفيش قلق في موضوع الأبحاث وكل اللي يهمنا أن الطلاب يعملوه ويبذلوا مجهود فيه”، مضيفا: “مش طالبين من الطلاب الكمال في الأبحاث ولكن طالبين منهم المحاولة”.