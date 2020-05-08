من خفيفة لغزيرة.. خرائط سقوط الأمطار حتى يوم السبت

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، خرائط للأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها الأيام المقبلة من 7 مايو لـ 9 مايو الجاري، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية إلى غزيرة اليوم، حسب نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار على منابع حوض نهر النيل، وتتراوح شدة الأمطار بين 1 إلى 20 مللي.

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أما منطقة المستنقعات فمن المقرر أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 30 مللي، وتسقط أمطارًا على البحيرات الاستوائية، خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مللي.

وعن يوم السبت، فمن المتوقع سقوط أمطارا على الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي، ومنطقة المستنقعات تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 لـ 20 مللي، وتسقط أمطارا على البحيرات الاستوائية خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 5 إلى 40 مللي.