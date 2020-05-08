انخفاص درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة سوف يستمر حتى ينتهي اليوم الجمعة، حيث تتراوح درجة الحرارة على القاهرة من 34 لـ35 درجة، مشيرًا إلى وجود فرص لأمطار غير مؤثرة ستكون خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنه سيكون هناك نشاطا للرياح خلال الليل، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نظرًا لتغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط، ينتج عنه اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

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وتابع شاهين، أنه من المتوقع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، انخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات على القاهرة والوجه البحري مقارنة باليوم الجمعة، إلى جانب وجود شبورة على الطرق الزراعية.

وكان مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، قد نشر خرائطا اليوم للأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها الأيام المقبلة من 7 مايو لـ 9 مايو الجاري، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية إلى غزيرة اليوم، حسب نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار على منابع حوض نهر النيل، وتتراوح شدة الأمطار بين 1 إلى 20 مللي.

وفي منطقة المستنقعات فمن المقرر أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 30 مللي، وتسقط أمطارًا على البحيرات الاستوائية، خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مللي.

أما عن يوم السبت، فمن المتوقع سقوط أمطارا على الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي، ومنطقة المستنقعات تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 لـ 20 مللي، وتسقط أمطارا على البحيرات الاستوائية خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 5 إلى 40 مللي.