تحولت لـ”بؤر كورونا”.. حملات تفتيش مفاجئة على 51 منشأة صناعية بالشرقية

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، حملات مفاجئة من أجل التفتيش على بعض المنشآت الصناعية، وترأس الحملات المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، بهدف تفعيل دور اللجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، من أجل الوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا المُستجد في المناطق الصناعية.

4 مدن للمناطق الصناعية استهدفتها الحملة وهي: “الزقازيق، وفاقوس، وبلبيس، والعاشر من رمضان”، وكان هذا بعد التأكد من وجود إصابات بين العاملين في عدد من مصانع هذه المدن الأربعة.

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وعملت الحملة على تفتيش 51 منشأة صناعية، إلى جانب تفتيش عدد من المستشفيات الخاصة وجمعيات رجال الأعمال والمطابع الخاصة والمجازر والشركات العاملة في المجالات الآتية: “الصناعات الغذائية، والدواجن، وصناعة المنسوجات، والمنتجات الورقية، والأعلاف، والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية، والتجارة والاستيراد، الصوف الصخري، التجارة والمقاولات، والأدوية – البويات والكيماويات، وتصنيع مقطورات عربات النقل، والمنتجات النسيجية، والحلويات”، ويكون ذلك في مدن ومراكز “الزقازيق، والعاشر من رمضان، وأبو حماد، وفاقوس، والقرين، والإبراهيمية، ومشتول السوق” ويكون ذلك من أجل متابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة القوى العاملة في محافظة الشرقية المستشار مدحت الغمراوي، أنه جرى التنبيه على أصحاب المنشآت الصناعية التي جرى المرور عليها وإلزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من أجل التصدي لانتشار جاجة كورونا المستجد “كوفيد -19″، إضافة إلى ضرورة توفير المستلزمات الوقائية للعاملين.

في الوقت ذاته، أوضح وكيل وزارة القوى العاملة أنه يجب استمرار أقسام الصحة والسلامة المهنية في إجراء أعمال تطهير وتعقيم المكاتب والأقسام وكذا الآلات وخطوط الإنتاج وسيارات نقل العاملين، هذا إضافة إلى إجراء كشفٍ حراري على كل العاملين لمعرفة درجة حرارتهم.