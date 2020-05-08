الحكومة ترد على تحملها تكاليف عزل المصريين العائدين من الخارج بسبب كورونا

أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب، وأنها توفر كل سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال الفترة المقررة للإقامة، أما الراغبين في تقضية فترة العزل الصحي في فندق فإنه سوف يتحمل تكلفة إقامته بالإضافة إلى توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء الفترة المقررة للعزل.

ووجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نداء إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسال الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، ووجوب التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد قبل نشر معلومات غير مستندة إلى حقائق، ومن شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وأرفق المركز الإعلامي رقما للإبلاغ عن أي شكاوى في المحافظات متعلقة بنقص السلع التموينية الأساسية، فيجب الاتصال على الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قال إننا مازلنا في المرحلة الثانية من تفشي الوباء، وهو مترتب على أنه مازال بمقدرة فرق التقصي أن يتعرفوا على سبب الإصابة ويستطيعون تتبع المخالطين.

وقال مجاهد إن 7981 حالة هو إجمالي العدد المسجل إصابته في مصر بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″حتى الخميس، مشيرًا إلى أن من بينهم 1887 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بالإضافة إلى 482 حالة وفاة.

وعن شكل المرحلة الثالثة التي لم نصل إليها قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنها مرحلة العدوى الاجتماعية، مضيفًا بأنه قد لا نصل إليها مادمنا نتمكن من التعرف على سبب الإصابة، مؤكدًا على ضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الوقائية اللازمة،وهي مسؤولية يجب أن يبدأ بها الفرد بنفسه ثم لأسرته والمحيطين به من أجل منع انتقال العدوى والحفاظ عليهم جميعا.

وبالأمس، أعلن الدكتور خالد مجاهد، أن 1890 مصاب بفيروس كورونا المستجد يتواجدون في مستشفيات العزل، ضمنهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأعلنت وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 1887 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كذلك ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2378 حالة.