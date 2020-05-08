عاجل .. الصحة تعلن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ووفاة 21 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال أعداد المصابين بالفيروس القاتل في تزايد مستمر مثلها مثل أعداد الوفيات، كما ترتفع أيضاً حالات المتعافين من الوباء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع بعدما وصل إلى 1945 حالة، وذلك من أصل 2416 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات التي تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد غادرت مستشفيات العزل بسلام وعادوا جميعاً إلى بيوتهم من أجل ممارسة حياتهم الطبيعية مثلما كان الوضع عليه من قبل الإصابة، كما لم ترصد وزارة الصحة والسكان تجدد إصابة أي مواطن سبق له التعافي من ذلك المرض حتى الآن.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الجمعة قد شهد تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبناءً على ذلك استمر تزايد أعداد المصابين مثلما كان الحال منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي، ووصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض الخطير حتى هذه اللحظة إلى 8476 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 503 حالة وفاة بعدما تسجيل 21 حالة جديدة اليوم.

وأضاف أيضاً أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر يخضعون إلى الرعاية الطبية الشاملة في مختلف مستشفيات العزل أو المدن الجامعية أو حتى الفنادق التي فتحت أبوابها للمصابين، وذلك بناءً على التعليمات الواردة لوزارة الصحة والسكان من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان إضافة إلى مختلف العاملين في القطاع الطبي في مصر سواء من أطباء أو ممرضين يعملون جاهداً بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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