الصحة تعلن انخفاض معدل إصابات كورونا في 4 محافظات على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في 4 محافظات على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعكس معظم المحافظات الأخرى التي زادت فيها أعداد المصابين بدرجة كبيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن 4 محافظات على مستوى الجمهورية قد انخفض فيها معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ للغاية.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المحافظات الأربعة تتمثل في كلاً من: محافظة جنوب سيناء / محافظة البحر الأحمر / محافظة دمياط / محافظة بورسعيد، على أمل أن تنضم لهم بقية المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة تمهيداً لعودة الحياة من جديد إلى طبيعتها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أعداد المصابين في هذه المحافظات على وجه التحديد، يرجع إلى الوعي الكبير من جانب المواطنين بعد التزام الجميع بكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في الآونة الأخيرة بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن هذه المعدلات تعود إلى آخر أسبوعين أي منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي وحتى الآن، علماً بأن انخفاض معدل الإصابات في بقية المحافظات يقع بالدرجة الأولى على عاتق المواطنين في كل مكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن المواطنين يجب عليهم الإكثار من تناول المشروبات والسوائل في الفترة ما بين الإفطار إلى غاية السحور حتى نهاية شهر رمضان، فيما يبقى الأمر الأهم هو إتباع نظام غذائي صحي ومفيد حتى يساعد بدوره على تقوية جهاز المناعة لكل إنسان على حدى.

وشدد أيضاً على أن عودة الحياة إلى طبيعتها انطلاقاً من عيد الفطر المبارك لن تتم بأي حال من الأحوال إلا في حالة التزام المواطن بجميع الإجراءات الوقائية، وفي مقدمة هذه الإجراءات غسل اليدين بصفة دائمة بالماء والصابون إضافة إلى تجنب الاختلاط أو التواجد وسط تجمعات جماهيرية.

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