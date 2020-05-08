رسالة تحذير من عبدالرحيم كمال للمواطنين بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا

حرص عبدالرحيم كمال السيناريست المعروف في الشارع المصري على توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى كافة مواطني الشعب المصري بأكمله، وذلك بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بصورة ملحوظة للغاية اليوم الجمعة.

وقام عبدالرحيم كمال بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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495 حالات إصابة جديدة، الرقم مرعب ومخيف، ياريت الناس تخاف وتهتم وتتخض وتترعب، الموضوع يزداد خطورة يا ناس.

وتأتي هذه الرسالة التحذيرية من طرف السيناريست عبدالرحيم كمال بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وهو أعلى رقم سجلته معدلات الإصابة في مصر منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء إلى غاية الآن.

وجاءت هذه الزيادة مثلما كان متوقعاً من جانب الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء، نظراً إلى حالة عدم الوعي بين معظم المواطنين في الشارع المصري، والتي تمثلت في عدم الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان مؤخراً بناءً على توصية من منظمة الصحة العالمية.

ويعيش الشعب المصري خلال شهر رمضان الكريم الحالي بصورة طبيعية للغاية في تجاهل واضح وصريح للوباء المنتشر، على أمل ألا يستمر ذلك الوضع إلى غاية نهاية شهر رمضان الكريم، وخاصة بعدما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة سابقة أنه سوف يكون مضطراً لتشديد الإجراءات الوقائية بصورة أكبر من أي وقت سابق في مصر.

وتتمثل الإجراءات الوقائية المشددة في حالة تطبيقها في إطالة المدة الزمنية لفترة حظر التجوال اليومي الذي قد يصل إلى حظر كامل إن اضطرت الحكومة المصرية لذلك، إضافة إلى تعليق معظم أنشطة الحياة سواء الاجتماعية أو حتى التجارية لمدة قد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى، حتى يعود معدل إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر لكي ينخفض من جديد مثلما حدث تماماً في العديد من الدول حول العالم طيلة الفترة الماضية.

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