أمطار ورياح من متوسطة لشديدة ضربت محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ اليوم

شهدت محافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ، طقس سيء صحبه أمطار متوسطة بالإضافة إلى رياح شديدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتراكمت مياه بكميات في شوارع جانبية وطرق في الأسكندرية، نتيجة للأمطار، وصاحب ذلك انخفاط ملحوظ في درجات الحرارة هناك.

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وشهدت عدد من القرى والمدن في كفر الشيخ هطول أمطار صنفت خفيفة ومتوسطة، إلى جانب رياح متوسطة السرعة، ولم تسجل غرفة العمليات في كفر الشيخ شكاوى من انقطاع في الكهرباء قد تكون ناتجة عن الأمطار.

وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليمات موجهة إلى الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى في المحافظة بالتعامل على الفور في حالة وجود مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

أما خبراء مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعوا بدء نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بسبب تغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط، ينتج عنه اضطراب في الملاحة البحرية على البحر ين المتوسط أو الأحمر، مع توقعهم لهطول أمطار خفيفة.

وكان مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، نشر خرائط للأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها الأيام المقبلة من 7 مايو لـ 9 مايو الجاري، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعن يوم السبت، كان قد توقع سقوط أمطارا على الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي، ومنطقة المستنقعات تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 لـ 20 مللي، وتسقط أمطارا على البحيرات الاستوائية خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 5 إلى 40 مللي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة بمقدار من 5 لـ 6 درجات وذلك على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة على الطرق الزراعية.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن ما تشهده البلاد من تراجع في درجات الحرارة سيكون مؤقتًا لمدة يومين فقط “48 ساعة”، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع تدريجيا مرة أخرى، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأضاف أنه سيكون هناك نشاط ملحوظ في حركة الرياح بأغلب المحافظات، تزامنا مع تراجع درجات الحرارة، وهو ما سوف يزيد من إحساس البرودة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، وتكون حركة الرياح مصاحبة للرمال والأتربة، وذلك على بعض الطرق المؤدية لمحافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.