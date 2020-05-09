تضامن مجتمعي وبلد زراعي.. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

انعقدت الجلسات العامة لمجلس النواب، بدءًا من الأسبوع الماضي، أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، على وجود تصريحات ورسائل مهمة، ظهرت في أثناء المناقشات التي انعقدت لقرارات ومشروعات قوانين مهمة، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من القيادات الحكومية والوزراء.

ومن بين التصريحات العديد رصدنا أهم 10 تصريحات وهي:

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1- هناك حرص من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان على عودة العالقين المصريين من الخارج، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، إلا أن الأمر ليس سهلا وذلك بسبب غلق المجالات الجوية مغلقة بالإضافة إلى محدودية أماكن العزل.

2- تحية تقدير وإعزاز للقوات المسلحة والشرطة بسبب الذور الذي يقومان به من أجل حماية وأمن الوطن، حيث تخوض القوات المسلحة معركة ضد الإرهاب ولا تتردد في تقديم شهداء كل يوم.

3- القوانين الصادرة من أجل مواجهة الحالة الصحية دخلت حيز التنفيذ، وأن مصر تطبق الطوارئ في أضيق الحدود من أجل مواجهة الإرهاب.

4- ما نشهده حاليا يشير إلى ضرورة أن يتضامن الجميع دون تفرقة بين غني وفقير، وساهم ورجال الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشرة في الأزمة من خلال رعاية الأسر المحتاجة، متذكرين ما حدث إبان نكسة 1967 بمساهمة كل المواطنين في المجهود الحربي ومن بينهم أم كلثوم وتوفيق الحكيم والعمال، وأن جميعنا فقراء.

5- البنك المركزي يعامل معاملة القلب، فهو المسؤول عن تنظيم حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسية النقدية، ما يساهم في تحقيق الاستقرار، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي.

6- مشروع قانون البنك المركزي يعتبر مشروعا فنيا متخصصا، في حاجة إلى أن يناقش بشكل هادىء ومتخصص، إذ نص الدستور المصري على استقلالية البنك المركزي، ونص على أن أمواله أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.

7- وصلت تقديرات الاقتصاد غير الرسمي إلة 60% من حجم الاقتصاد، وهي أرقام كبيرة جدًا لا يمكن قبولها، إذ يجب حدوث اندماج في الاقتصاد الرسمي.

8- نمتلك بنية أساسية في المعلومات من شأنها السماح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، ويجب على الحكومة أن تربط إلكترونيا بين الوزارات وأن تتخلص من الروتين الإداري، وتتحول أزمة كورونا إلى فرصة.

9- الضرائب تعتبر الممول الأساسي والرئيسي للموازنة العامة للدولة في أوقات الأزمات مثل التي نحيياها، وعليه يجب الاهتمام بالصناعة الوطنية وأن تتحرر من القيود والتشابكات بحيث تكون المركز الأول، متمنيًا عودة مصر لأن تكون بلدًا زراعيًا.

10- فرض رسوم أو ضرائب على المواطنين ليست رغبة الدولة، ولكن في ظل انتشاء وباء فيروس كورونا، فـ مصر تمر بظرف معين تتطلب وجود وفرة مالية لمواجهة الوباء، وتوظيف ودائع البنوك سينتج عنها دوران عجلة الاقتصاد ويسهم في تقوية السوق وكذلك تقلل من فرض الضرائب.