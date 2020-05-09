يمكن بالموبايل.. 4 طرق لستيحل المواطن لقراءة عداد الغاز ومنافذ الدفع

كشفت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول، 4 طرق يستطيع من خلالها المواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وذلك بعد التنبيه على المحصلين بعدم دخولهم للمنازل من أجل أخذ قراءة العداد، حفاظًا على سلامة العملاء والمحصلين.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، إن القراءة تسجل من يوم 1 إلى 15 من كل شهر ميلادي من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.petrotrade.com.eg، ويمكن قراءة رمز الـ QR الموجود على الفاتورة بكاميرا الموبايل فيمكنه تحويل العميل على الموقع مباشرة، أو من خلال تطبيق الموبايل “أندرويد” الموجود على الموقع، أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال الموبايل على رقم 5727 والهاتف الأرضي على 09000727، ويمكن كذلك تسجيل القراءة من خلال “الكول سنتر” من أي موبايل على رقم 1122، ويمكن أن يدفع المواطن عبر منافذ شركات الدفع الإلكتروني: ” فوري، ومصاري، وأمان، وبي”.

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وقالت الشركة إنه إذا لم تدرج قراءة العداد للعميل سيجرى حساب متوسط استهلاك أخر 6 أشهر من أجل تحديد متوسط الاستهلاك الشهري، وستدرج قيمة هذا المتوسط في الفاتورة كمبلغ دون إدراج قراءة، أما إذا أدرج العميل القراءة بنفسه سيسوى حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية.

وكان الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد أوضح، في تصريحات سابقة، كيفية تبليغ المواطنين عن قراءة عداد الغاز المنزلي، بعد القرار الحكومي المتمثل في إيقاف قراءة عدادات الغاز لحين نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وسيم وهدان إن محصل الغاز سوف يتوجه إلى المنازل من أجل تحصيل فاتورة الغاز، ولكن لن يدخل إلى المنزل من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم نقل عدوى فيروس كورونا.

وأشار أيضاً إلى أن المواطن المصري يستطيع التبليغ عن قراءة عداد الغاز إما عن طريق الموقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أو عن طريق الهاتف الأرضي أو حتى عبر الهاتف المحمول.

وشدد وسيم وهدان في حديثه على أن كل مواطن يستطيع دفع فاتورة الغاز عبر خدمة فوري دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة عدم التبليغ عن القراءة سوف يتم احتساب متوسط الأشهر الثلاثة الماضية.