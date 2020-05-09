الرطوبة تسجل 73%.. البيئة تنشر تنبؤات جودة الهواء اليوم

كشقت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، في محافظات مصر.

وتقسم نوعية جودة الهواء إلى 3 مستويات يعبر عنها بـ 3 ألوان وهي “الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض، يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10”.

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1ـ القاهرة الكبرى

حالة الهواء متوسطة على مناطق القاهرة الكبرى، إذ يصل مؤشر جودة الهواء إلى 5.1 درجة، وسرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر تبلغ 7.2 متر في الثانية ومعدل الرطوبة يبلغ 54.8%، وتصل سرعة الرياح إلى دهشور 6.7 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 49.6%.

وسرعة الرياح على وسط القاهرة تبلغ 6.4 متر في الثانية، والرطوبة تبلغ 49.4%، وتصل سرعة الرياح على القاهرة الجديدة إلى 6.1 متر في الثانية ومعدل الرطوبة يبلغ 51.5%.

2- الدلتا

حالة الهواء متوسطة على مناطق الدلتا، إذ يصل مؤشر جودة الهواء إلى 4.9 درجة، وسرعة الرياح على دمياط تبلغ 7 أمتار في الثانية والرطوبة تبلغ 73%، وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 6.1 متر في الثانية والرطوبة 57.7%.

وعلى البحيرة تصل سرعة الرياح إلى 6.1 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 62.3%، والرياح على المنصورة تتراوح بين 4.7 متر في الثانية والرطوبة 60.3%.

3- الصعيد

حالة الهواء متوسطة على مناطق ومحافظات الصعيد، إذ يصل مؤشر جودة الهواء إلى 4.6 درجة، وسرعة الرياح على الأقصر تصل إلى 5.7 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 22.4%، وعلى أسيوط تصل الرياح إلى 6.8 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 39.7%.

وعلى الفيوم سرعة الرياح تصل إلى 6 أمتار في الثانية والرطوبة تبلغ 49.7%، وسرعة الرياح على المنيا تبلغ 6.4 متر في الثانية والرطوبة تصل إلى 43.6%.

4- شمال مصر

حالة الهواء جيدة على مناطق شمال مصر، إيذ يصل مؤشر جودة الهواء إلى 6 درجات، وتبلغ سرعة الرياح على الإسكندرية 7.3 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 64.1%، والرياح على العلمين 7.9 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 64.6%.

5- القناة

حالة الهواء متوسطة على مدن القناة، إذ يصل مؤشر جودة الهواء إلى 4 درجات، وسرعة الرياح على بورسعيد تصل إلى 7.6 متر في الثانية، والرطوبة تبلغ 74.2%، والرياح على الإسماعيلية 5.4 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 53.8%، وعلى السويس تبلغ 5.6 متر في الثانية والرطوبة تصل إلى 49.3%.

6- سيناء

حالة الهواء متوسطة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.8 درجة، وسرعة الرياح على جنوب سيناء تصل إلى 3.8 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 34.7%، والرياح على شرم الشيخ تبلغ 1.7 متر في الثانية والرطوبة 31.9%.

وعلى شمال سيناء تصل سرعة الرياح إلى 6.4 متر في الثانية والرطوبة تبلغ 52.6%، وعلى العريش تصل إلى 6.4 متر في الثانية والرطوبة 61.1%.