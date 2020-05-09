منخفض جوي ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الفترة الحالية، حيث إن الطقس يشهد استقرارا على أغلب المناطق، مشيرًا إلى أن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة طبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأكد شاهين، أن اليوم السبت ولمدة 48 ساعة مقبلة نشهد حدوث انخفاض في درجات الحرارة، إذ تصل القاهرة إلى 29 درجة بعد أن كانت قد وصلت إلى 34 درجة في الأيام السابقة، مرجعً سبب التغير في درجات الحرارة إلى تغير الكتل الهواية ووجود منخفض جوي تتعرض له البلاد، يترتب عليه تأثيرًا نشعر به اليوم وغدا بسبب كتل هوائية قادمة من غرب البلاد، تزيد من الشعور بنشاط الرياح.

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وأضاف شاهين، أن السواحل الشمالية تصل فيها درجات الحرارة إلى 23 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 30 حتى 36 درجة.

مشيرًا إلى أن الشبورة النائية أبرز ما سنشهده من ظواهر خلال الفترة الحالية، وتضح في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن شأنها إعاقة الرؤية في بعض الأوقات على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، بلإضافة إلى ما سنشهده من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

موضحًا أن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والشرقية قليلة، حيث ستكون خفيفة ومتفرقة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدًا أن حالة الطقس تتغير خلال الساعات الليل لتكون أكثر برودة؛ بسبب تراجع درجات الحرارة الصغري، إذ يبلغ الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والكبري أكثر من 12 إلى 13 درجة، بالإضافة إلى وجود نسمات من الهواء تزيد الشعور بالبرودة.