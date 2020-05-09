تقترب من 500 في اليوم.. تعرف على أسباب زيادة مصابي كورونا في مصر

سجلت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم أجنبيين، بالإضافة إلى21 حالة وفاة جديدة.

عدة أسباب وراء وصول مصر إلى مرحلة “ذروة انتشار الفيروس”، ومن بينها التجمعات واختراق الحظة إلى جانب الكشف المبكر عن الفيروس، حيث سجل الأسبوع الأول من شهر مايو عدد من القفزات في مؤشر الإصابات بالفيروس المستجد، بكسر حاجة تسجيل فاق الـ300 إصابة في اليوم الأول من الشهر، واليومن الثامن سجل أعلى معدلات الإصابة يقترب من 500 إصابة.

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ويتوقع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة.، استمرار زيادة معدل الإصابات.

وأرجع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ارتفاع معدلات الإصابة إلى اختراق المواطنين ساعات الحظر والتجمعات في عدد من المناطق إلى جانب سعى آخرين أن يكشفوا مبكرا عن الفيروس.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن قرابة مليون تحليل “pcr” أجريت للمواطنين.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي أمس الجمعة، قال إن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع بعدما وصل إلى 1945 حالة، وذلك من أصل 2416 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأشار مجاهد إلى أن جميع الحالات التي تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد غادرت مستشفيات العزل بسلام وعادوا جميعاً إلى بيوتهم من أجل ممارسة حياتهم الطبيعية مثلما كان الوضع عليه من قبل الإصابة، كما لم ترصد وزارة الصحة والسكان تجدد إصابة أي مواطن سبق له التعافي من ذلك المرض حتى الآن.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن أمس الجمعة قد شهد تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبناءً على ذلك استمر تزايد أعداد المصابين مثلما كان الحال منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي، ووصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض الخطير حتى هذه اللحظة إلى 8476 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 503 حالة وفاة بعدما تسجيل 21 حالة جديدة أمس.