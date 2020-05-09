“العدل” تغلق محكمة مدينة نصر لظهور حالة إيجابية بكورونا

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، قرارًا بغلق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يومًا، من أجل تعقيمها، وذلك عقب أن ظهرت بعد حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد لواحد من المتواجدين في المبنى.

وقرر وزير العدل كذلك نقل كل الجلسات المنعقدة بها إلى محكمة القاهرة الجديدة في منطقة التجمع الخامس.

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كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، رسميا، أمس، آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال أعداد المصابين بالفيروس القاتل في تزايد مستمر مثلها مثل أعداد الوفيات، كما ترتفع أيضاً حالات المتعافين من الوباء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان رسمي، إن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع بعدما وصل إلى 1945 حالة، وذلك من أصل 2416 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أن جميع الحالات التي تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد غادرت مستشفيات العزل بسلام وعادوا جميعاً إلى بيوتهم من أجل ممارسة حياتهم الطبيعية مثلما كان الوضع عليه من قبل الإصابة، كما لم ترصد وزارة الصحة والسكان تجدد إصابة أي مواطن سبق له التعافي من ذلك المرض حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، في البيان، أن مصر سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبناءً على ذلك استمر تزايد أعداد المصابين مثلما كان الحال منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي، ووصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض الخطير حتى هذه اللحظة إلى 8476 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 503 حالة وفاة بعدما تسجيل 21 حالة جديدة اليوم.

وأشار إلى أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في مصر، سوف يخضعون إلى الرعاية الطبية الشاملة في مختلف مستشفيات العزل أو المدن الجامعية، أو حتى الفنادق التي فتحت أبوابها لجميع المصابين، وذلك بناءً على التعليمات الواردة لوزارة الصحة والسكان من طرف منظمة الصحة العالمية.